Paty Maldonado se puso la camiseta por “Me Late” y cuestionó su abrupto final

“Yo creo que aquí hay un trasfondo que desconocemos en absoluto”, fue la reflexión que realizó Patricia Maldonado en su canal de Youtube “Las Indomables”, respecto al abrupto final que tuvo el programa más exitoso del canal TV+ “Me Late” y “Me Late Prime”, los cuales fueron reemplazados por “Guardianes de la Bahía” y una serie documental sobre la televisión chilena, situación que aún no tiene lógica para los viudos del espacio de farándula que conducía Daniel Fuenzalida.

“El programa con más sintonía que tenía el canal era Me Late. El programa con más cantidad de auspiciadores, la Vivi tiene auspiciadores, todo sabemos de donde vienen, el Pollo Valdivia también tiene, pero el programa Me Late era el que tenía el máximo de auspiciadores. La plata que dejaba Me Late era demasiado buena”, dijo la ex”Mucho Gusto”, dando cuenta de que habría gato encerrado.

“Yo creo que aquí hay un trasfondo que desconocemos en absoluto, yo lo desconozco, así que voy a dar mi opinión como programa”, señaló.

Además, la comunicadora le prestó todo el ropero al equipo “Me Late” y la productora Tónica, señalando que eran un aporte a la entretención, en circunstancias que el país está cansado de las noticias sobre delincuencia.

[ Connie Achurra reveló que colectivo Las Tesis la ayudó a confesar abuso sexual ]

“Era el único programa (que) entretenía”

“Creo, a mi juicio, que era el único programa con el cual la gente se entretenía viendo algo que no fuera el portonazo, los descalabros del gobierno, las asquerosidades que existen hoy día, las cambiadas de chaqueta. La gente también tiene derecho a un descanso y a lo mejor a la gente le interesa saber un poco de la vida de los artistas, del mundo del espectáculo”, complementó.

Finalmente, reconoció que tenía cariño hacia el panel y espera que pronto vuelvan a brillar en la pantalla chica.

“Yo siento cariño por ellos, porque fui muy bien tratada, muy bien cuidada, aunque me lo merezco. No tengo nada que decir con respecto a ellos y detrás de cada programa, siempre hay un equipo que queda cesante y eso es lo que más duele. No me cabe duda que los cabros van a iniciar su actividad en otro lugar”, remató.