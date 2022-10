“La televisión es así...”: Karla Constant se desahogó tras su salida de Mucho Gusto

La ex animadora de Mucho Gusto, Karla Constant rompió el silencio tras e a su particular salida del matinal de Mega cuando llegó Karen Doggenweiler.

Por fin, la ex rostro de Mega pudo referirse a su salida del canal y a las declaciones de su colega José Miguel Viñuela, quien reflexionó sobre su trabajo afirmando que “no la valoran.”

“Ella aperró en los momentos más difíciles del matinal. Ha estado ahí cada vez que el canal la ha necesitado, y se merece que le hagan más cariño todavía”, afirmó Viñuela en su programa de Instagram.

Ahora, Karla Constant, no se quedó callada y habló sobre el tema en el podcast Me Importas tú. Declaración que fue replicada por medios como La Cuarta.

“No sé si comparto tanto el ‘que me hagan cariño’, yo creo que en todos los lugares donde he trabajado he tenido oportunidades increíbles, muy increíbles, siempre me he sentido querida”, dijo y aseguró que sí se siente valorada en el canal y que los cambios de rostros son comunes en la tv, por lo tanto no se lo toma de mala manera.

“Tal vez uno tiene expectativas diferentes de ciertas cosas, pero la televisión es así, no comparto la frase que ‘es sin llorar’, sino que la televisión es cambiante y esto tal vez signifique se van a abrir otras puertas para mí”, agregó Constant

“Le agradezco a él, y a cualquier otra persona que me desee bien y se acuerde de mí, pero raya para la suma, en mi paso por Mega he tenido muchas oportunidades de hacer un montón de cosas, así que estoy agradecida”, le mandó ese mensaje a su amigo Viñuela.

