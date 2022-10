“Se nota incómoda y no sé qué tanto pueda seguir”: Paty Maldonado y Cata Pulido lanzan ácida crítica sobre el rol de Karen Doggenweiler en Mega

Paty Maldonado y Cata Pulido solamente esperaron un par de días para analizar el trabajo de Karen Doggenweiler en “Mucho Gusto”, y lanzaron ácidas opiniones sobre el rol político que ha tomado la nueva conductora.

Cabe recordar que la animadora de Mega se encuentra casada con el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

“Esto es pelambre, pero me da tanta risa ver a Karen Doggenweiler cuando realmente todos sabemos quien es el marido, dónde trabaja, a quién apoya, entonces ella está muy compungida porque no sabe cómo reaccionar”, señaló Cata Pulido durante la última transmisión de “Las Indomables”.

Por su parte, Maldonado aseguró que este nuevo rol “no debe ser grato para ella, pero bueno mijita estás metida ahí y mala cueva, tienes que ser pluralista. Tienes que ser muy idiota o muy fanática para darte cuenta de la cagad… que hay”.

“Tienes que ser pluralista, entonces me imagino que no debe ser grato para ella, sobre todo porque pololeó con el hijo del Che Guevara”, planteó y recordó una de las conversaciones que ha tenido la comunicadora con su compañero José Antonio Neme.

Posteriormente, la actriz afirmó que Karen “se nota incómoda y no sé qué tanto pueda seguir pero yo creo que no va a durar mucho”.

Sin embargo, la exrostro de Mega no estuvo de acuerdo con las últimas palabras de Pulido. “Ahí discrepo contigo, creo que ella es una muy buena comunicadora, ella va a usar la inteligencia y la sabiduría de Neme, en que no le puede discutir. No puede, no tiene argumentos”, cerró.