“No canten victoria”: Raquel Argandoña le bajó los humos a debut de “Tu Día” 2.0

Tras el auspicioso debut de José Luis Repenning y Priscilla Vargas en el remozado matinal de Canal 13, “Tu Día”, Raquel Argandoña les mandó un mensaje para que no canten victoria tan anticipadamente y les dijo que por lo menos esperen un mes en pantalla para sacar cuentas alegre de los resultados del rating, puesto que según dijo en “Zona de Estrellas”, la buena sintonía podría ser solo momentánea, por la novedad del momento.

“¿Sabes lo que me pasa a mí?, llevan solamente dos días, así que no canten victoria, porque la primera semana siempre dijimos que les iba a ir bien y se están posicionando en el tercer lugar”, señaló en tono aguafiestas.

Además, la Quintrala criticó la espontaneidad de la pareja televisiva, señalando que son “poco naturales”.

“Están demasiado mecanizados. Como para demostrar la química que ellos tienen que transmitir como pareja, los encuentro poco naturales, como que tienen todo estudiado”.

“Llevan dos días, démosle por lo menos un mes para saber si la sintonía los va a seguir acompañando”, remató.

Matinal 2.O

Sin embargo, a pesar del negativo pronóstico de Argandoña, desde Canal 13 están con una sonrisa a flor de piel y así lo expresarons los animadores a Publimetro.

“Me he sentido muy bien, muy cómodo, muy contento y también muy entusiasmado porque lo he pasado muy bien y se me ha hecho muy rápido. La verdad es que estoy súper contento. Además, con la recepción de la gente ha sido espectacular”, contó Repenning.

“En el segundo día nos sentimos mucho más cómodos...Cuando nos embarcamos en este proyecto era precisamente como lo pensamos, es como está saliendo al aire ahora y es genial, porque sentimos que todo el equipo disfruta y es eso lo que se proyecta en pantalla”, agregó su compañera y amiga de la vida, Priscilla Vargas.