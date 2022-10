Panelista de “Me Late” se desahogó contra TV+: “Lo que se le hizo a Daniel (Fuenzalida) y todo el equipo es lo más ordinario”

Luis Sandoval, uno de los periodistas y panelistas de “Me Late” y “Me Late Prime” que quedó en el aire luego que TV+ anunciara el fin de los dos programas, regresó este martes a las redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y acusar a la señal privada de haber tenido una actitud “ordinaria” con Daniel Fuenzalida y “todo el equipo de trabajo” detrás de ambos proyectos.

En una publicación donde Sandoval se mostró en unas fotografías junto a su mascota “Candy”, el comunicador, quien tras conocer del fin del espacio fue a dar a la clínica debido a una crisis de angustia, tuvo duras palabras hacia los ejecutivos de TV+, quienes a su juicio no tuvieron una actitud correcta al dar de baja ambos espacios.

La acusación de Luis Sandoval

“Lo que se le hizo a Daniel y a todo un equipo de trabajo es lo más ordinario y sin precedentes en el mundo de la televisión”, afirmó el periodista, quien en su misiva también hizo una reflexión para llamar a la calma a sus seguidores.

“¡Hola mis queridos amigos! Quería agradecer los cientos y cientos de mensajes de amor que he recibido estos días. Tengo el corazón lleno de tanto cariño. ¡Qué lindo saber que el trabajo que uno hace con tanto empeño y dedicación tiene tanto efecto en el público!”, señaló el comunicador en la red social.

“Pido disculpas a todos los que no he podido contestar, ya que mi teléfono estos días ha estado inundado de buenos deseos. He estado pensando que a veces es bueno que se nuble, que llueva torrencialmente, porque después es cuando el sol aparece más fuerte e intenso que nunca. Lo que se le hizo a Daniel y a todo un equipo de trabajo es lo más ordinario y sin precedentes en el mundo de la televisión”, prosiguió.

Luis Sandoval. Fuente: Instagram @luissandovalcl.

“Subo esta foto al lado de Candy @candy.dog.1 porque sin duda ella ha sido mi distracción y mis momentos de alegría mientras pienso y decreto que lo mejor está por venir. ¡Besos y abrazos a todos! ¡Y saludos a las tías y tíos!”, cerró Sandoval, cuyas palabras recibieron un alto apoyo de parte de los usuarios de Instagram.

Uno de ellos, de parte de la modelo Adriana Barrientos, quien le auguró lo mejor al periodista y sus compañeros de trabajo.

“Un beso y un abrazo enorme amigo para ti y para todo tu equipo que sé que es maravilloso. Se merecen lo mejor”, afirmó la actual panelista de “Zona de estrellas”.