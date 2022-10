Periodista sufrió colapso nervioso y terminó en la clínica tras abrupto fin de “Me Late”

El periodista Sergio Rojas reveló en su live de Instagram que su querido compañero Luis Sandoval sufrió un colapso nervioso que lo dejó en la clínica, tras conocer la fatídica noticia que el programa “Me Late” llegaba a su fin, de un día para otro, por decisiones de los ejecutivos de TVMás que despidieron a todo el equipo liderado por Daniel Fuenzalida.

“Luis terminó en un centro asistencial producto de una severa crisis de angustia que le impedía respirar. Tiene que ver con un cuadro grave de estrés”, señaló.

Además, agregó que “Estuvo de las 14:00 hasta aproximadamente 17:00 horas. Yo hablé con él, la sensación que tenía era como si tuviera un elefante sentado en el pecho”, añadió.

Según confesó Rojas, el ahora expanelista de “Me Late” y “Me Late Prime” “es muy sensible, tiene una historia de vida muy potente y todas estas cosas le afectan profundamente”.

“Para que ustedes sepan, no todas las personas que trabajan en la TV tienen la vida resuelta. Nosotros nos sacamos la cresta para tener lo que tenemos”, indicó.

“En caso de Luchito, él no cuenta con otro tipo de resorte económico. Para él esto sí es una preocupación… saber cómo se va a alimentar, pagar contribuciones, mantener una casa”, sentenció tras el complicado momento que está viviendo Sandoval.

“Fue súper abrupto todo”

En conversación con Publimetro, Luis Sandoval conversó respecto al término del programa de espectáculos y farándula, señalando que “la decisión se nos comunicó hoy día al medio día, nos juntamos en un local de providencia”, comentó tras la reunión con sus colegas donde fueron informados por Daniel Fuenzalida.

“Daniel nos contó que a él, después del programa de ayer, a las siete de la tarde, le comunicaron que Me Late no sigue, tiene que ver quizás con diferencias editoriales”, juró Luchito.

Le consultamos directamente si lo ocurrido con Iván Núñez y Marlene de la Fuente tuvo algo que ver con esta decisión, a lo que el comunicador respondió: “No sé si tiene que ver con lo que me preguntas, no es parte de los motivos, fue súper abrupto todo esto y estamos todos en shock, de verdad es que estoy súper impactado, no lo puedo creer, el programa más exitoso de TV+, el que más sintonía tenía sin duda, el que más televidentes logró atraer durante todo este tiempo”, se lamentó.