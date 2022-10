“No es estrategia de marketing”: Productor musical de Amaia Montero desconoce su paradero

Hace unos días la cantante española, vocalista de la Oreja de Vanm gohg. Amia Montero, apareció en Instagram exhibiendo un triste y demacrado aspecto. Lo cual llamó rápidamente la atención de sus seguidores y del mundo entero.

No solo preocupó su irreconocible imagen, también las frases que utilizó para responderle a los fans que se atrevieron a consultarle qué le pasaba. Ella respondió, por ejemplo, que “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Su hermana fue la primera en ser interrogada por los periodistas españoles, a quienes les respondió con una misteriosa frase: “solo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada” y agregó que no se encuentra desaparecida, pero lo que dice el productor musical de la artista es otra cosa.

Ahora apareció, según consigna el sitio Infobae, el Marcelo Vaccaro, representante de Amaia en América, el cual fue contactado por el programa de televisión español, Fiesta.

El testimonio que consiguieron fue -de hecho- aún más preocupante, porque el hombre aseguró que pensó que la cuenta de su clienta había sido hackeada, y que recibió una llamada por parte de la misma Amaia a las 4 de la mañana, pero no la pudo contestar.

Marcelo Vaccaro aseguró que trató de ponerse en contacto con la intérprete, pero no obtuvo respuesta, por lo que se asume que el paradero de Amaia Montero es desconocido, ya que aún no tiene respuesta. Por lo mismo, descartó de plano que todo esto sea una “estrategia de marketing” o al menos él no ha sido informado de nada similar al respecto.

De todas maneras, la cuenta de Instagram de la cantante sigue arrojando publicaciones, las últimas aludiendo a su canción La Boca del Lobo, y a un show que hizo con René Pérez de Calle 13.

