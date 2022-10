¡Oh mi Dios!: Monjita de La Ley de Baltazar se besó por primera vez con el protagonista

Era una de las escenas de teleseries más esperada de los últimos tiempos y tal como consignó el portal de Página 7 marcó la emisión del último capítulo de La Ley de Baltazar, ya que “ni Romané se atrevió tanto”, aseguraron.

En la última escena que mostró Mega, la hermana Margarita no aguantó más sus sentimientos y besó al protagonista luego de revelarle todo lo que le pasa con él.

Quienes siguen esta producción dramática, saben que el personaje de Francisco Reyes apareció en la casa de las monjitas para hablar con su enamorada y convencerla de que no puede irse de Cochamó, pues él no permitirá que se aleje de su lado.

Fue el instante, en que ella intentó explicarle que ya no podía seguir soportando la situación, porque mientras trataba de alejarse y mantener distancia con él, nunca le resultaba.

“Tú estás ahí siempre, como un fantasma, al lado mío, cateteándome. No me dejas tranquila”, le dijo para explicarle que ya no podía evitar la atracción que siente por él: “Porque yo me muero si tú me dejas de hablar, si dejas de buscarme, o si dejas de coquetearme”.

“Me muero si dejas de mirarme así, porque me encanta, Baltazar. Siempre… te amo, Baltazar”, agregó antes de atreverse a lanzarse a los brazos del hombre y besarlo con pasión.

