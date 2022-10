“Quizás mi camino es con más tropiezos”: Gino Costa explica porqué aceptó ser reemplazante en “Buenos días a todos”

Estas últimas mañanas en TVN, el rostro del periodista Gino Costa ha liderado las transmisiones de “Buenos días a todos”, programa al que llegó como animador por las próximas dos semanas luego que los ejecutivos del canal público decidieran usarlo nuevamente de comodín tras la renuncia de Carolina Escobar.

Un lugar ideal para Gino, quien en entrevista con lun.com afirmó que este reemplazo le suma más experiencia a su carrera televisiva que problemas por ser el reemplazante número uno para los programas familiares de la señal.

Ajeno a las críticas recibidas por parte de opinólogas como Raquel Argandoña, quien en “Zona de estrellas” le aconsejó rechazar el reemplazo, porque en la señal pública lo utilizaban para cubrir todos los espacios que dejaban las figuras que se fueron del canal (Karen Doggenweiler, Gonzalo Ramírez y Escobar) y no valoraban su trabajo en pantalla, el periodista explicó en el medio de circulación nacional que lo suyo quizás va más por el lado del esfuerzo.

La conformidad de Gino Costa con TVN

“Mi personalidad es un poco así, soy un trabajador del canal, los jefes son los que disponen. De hecho, me llamaron para el martes, pero estaba en Puerto Varas grabando para ‘Buen finde’. A veces uno tiene en la cabeza cómo debería ser el camino profesional, pero quizás mi camino es con más tropiezos”, reconoce Costa.

“Yo estoy conforme con mi pega y me siento súper seguro. Desde fuera se puede ver que me tienen para los reemplazos, pero igual es súper bueno eso porque me ha permitido trabajar con distintos equipos, opinar sobre los contenidos y uno va probándose en diferentes formatos. No tengo rollo con eso”, aclara.

Respecto del motivo que tendrían los ejecutivos de TVN para no “considerarlo como animador oficial” de la señal, el comunicador prefiere no entrar en polémicas.

“Chuta, no podría contestar eso. No lo sé. Tengo muy buena relación con los ejecutivos del canal, pero no sé qué tienen pensado para el ‘BDAT’. Lo que sí sé es que soy el animador de ‘Buen finde’ y nunca me han ofrecido ser el animador oficial (del matinal). Lo he hecho muchas veces como reemplazo de varios y creo que yo estoy más vinculado a la entretención y los viajes, y los matinales, hoy en día, tienen poco de eso”, finalizó.