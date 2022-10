Begoña Basauri revela reacción a su embarazo que la impresiona; “Si hubiese sabido que era así”

La segunda quincena de agosto la actriz Begoña Basauri reveló una gran noticia en sus redes sociales: su embarazo. La actriz escribió entonces: “Hoy celebro la vida. Hoy cumplo 41 y 14. Celebro 41 años de vida. Celebro 14 semanas desde que supe estabas aquí. Hoy somos 2 corazones latiendo dentro de un mismo cuerpo”.

Ahora, con cinco meses de gestación, dio contó en entrevista con LUN cómo va su proceso para convertirse en madre. “Ha sido un embarazo súper bueno. Estoy ahora preocupada de tomarme las cosas con calma. El nivel de amor que recibo es heavy, se pasó. Si hubiese sabido que era así, me hubiese embarazado antes”, dijo la actriz.

Eso sí, no todo ha sido perfecto para la panelista del programa de Canal 13 “Juego Textual”: “En todo este tiempo solo he tenido 3 días de náuseas, un infierno, daba la impresión de estar arriba de un barco. También he sentido antojos potentes por el jugo de limón. Era capaz de levantarme en la noche a toma limón con sal”.

Respecto a estar esperando guagua a los 41 años, Basauri comentó: “Las mujeres estamos retrasando la maternidad. Es una decisión fundamental en la vida y yo la tomé en un momento en que tenía la certeza. Este embarazo es súper deseado”.

Además, contó que sigue una rutina de ejercicios junto a la entrenadora fitness Adriana Madriaza y que su médico le ha recomendado que baje la intensidad, levante menos peso y controle su pulso para no sobrepasar los 120 latidos por minuto.