“La religión le hace mal al ser humano…”: Luis Pedraza reveló por qué dejó de ser pastor evangélico

Luis Pedraza se convirtió en un rostro reconocido al aparecer en el programa de talentos, “Rojo fama contra fama”, donde se le conoció como Toco Toco. Pero tras su participación en el espacio de TVN, cambió su vida y dejó el escenario para entrar de lleno a la comunidad evangélica.

Hoy, y tras dejar esa vida de lado, el ganador de la primera temporada de “The Voice” contó en cuáles fueron sus razones para abandonar la Iglesia evangélica a pesar de haber alcanzado un importante rol: ser pastor.

El cantante hizo esta revelación a Javiera Díaz de Valdés, Antonia Orellana y Juan Falcón en el más reciente episodio de “La Divina Comida”. “Cuando se termina ‘Rojo’ yo desaparezco de la tele y en ese entonces ‘Toco Toco’ murió. En ese entonces yo empiezo a tener una relación con la iglesia evangélica” explicó.

Pero esta relación no terminó del todo bien. Pues cuando le preguntaron sobre sus creencias actuales dijo que si bien antes se consideraba evangélico, “ahora me considero cristiano nada más. No me considero de una religión específica porque siento que la religión le hace mal al ser humano”.

Luego, Luis Pedraza contó mayores detalles de su rol. “Me nombraron pastor de una iglesia, fue super heavy porque veían el espíritu de liderazgo en mí”, dijo y detalló que gran parte de su tiempo que lo dedicó a predicar. Es más, viajó por el país durante cinco años dando a conocer su religión.

Pero fue tras eso que quien nuevamente se dedica a la música descubrió que no quería continuar por ese camino. “Estuve a cargo de una congregación de gente adulta y yo con 23 años, y qué le iba a enseñar a la gente. Renuncié porque desde que nombraron pastor fue una mochila gigante en mi espalda siendo muy joven”, aseguró.