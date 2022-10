“No es mi interés que me tengas en un pedestal”: Luis Pedraza se defendió de críticos por dejar de ser pastor evangélico

Luis Pedraza usó sus redes sociales para aclarar esta semana sus dichos en la última edición de “La divina comida”, donde reveló los motivos que tuvo para dejar de ser pastor de la iglesia evangélica.

En el pasado episodio del programa de CHV, el cantante aseguró -en un programa donde además estuvieron la ministra Antonia Orellana, la actriz Javiera Díaz de Valdés y el actor Juan Falcón- que su experiencia en el credo evangélico no le resultó placentera, principalmente después de ser nombrado como pastor.

“Me nombraron pastor de una iglesia, fue super heavy porque veían el espíritu de liderazgo en mí. Estuve a cargo de una congregación de gente adulta y yo con 23 años, y qué le iba a enseñar yo a la gente. Renuncié porque desde que me nombraron pastor fue una mochila gigante en mi espalda siendo muy joven”, contó Pedraza, quien afirmó que tras esa experiencia se convenció que “la religión le hace mal a ser humano”, y que en la actualidad se considera solamente como un cristiano más.

El argumento de Luis Pedraza

“Ahora me considero cristiano nada más. No me considero de una religión específica, porque siento que la religión le hace mal al ser humano”, enfatizó.

Sus dichos, por cierto, no pasaron inadvertidos en su cuenta de Instagram, especialmente en una de sus más recientes publicaciones, donde varios usuarios le hicieron saber de su decepción por hablar de ese modo de la religión evangélica, una de las que congrega al mayor número de creyentes en el país.

No te hagas ninguna opinión de mi por ver un programa, donde además editan mucho contenido. Mejor hazte una opinión de mi, el día que me conozcas. — Luis Pedraza

“Me decepcioné, puedes cantar hermoso, cocinar divino (...) pero el llamado de servir a Dios a tu corta edad como pastor no se cuestiona. Que Dios te bendiga”, o “te consideramos bastante junto a mi esposa e hijas, pero no puedes desconocer que Jesús le hace bien a las personas”, que llevaron al artista a aclarar sus dichos en el programa de CHV.

“Gracias, pero no es mi interés que me tengas en un pedestal. Soy un ser humano igual que tú, con muchos defectos. Pero tengo paz. Y Dios me ama, igual que a ti. El no te decepciona (...) no te hagas ninguna opinión de mí por ver un programa, donde además editan mucho contenido. Mejor hazte una opinión de mi, el día que me conozcas. Sino es muy superficial”, señaló el cantante, quien también respondió a otros seguidores que le cuestionaron el buscar ser más conocido siendo más polémico con sus declaraciones.

“Los que realmente me conocen, ‘mi familia, mis hijos, mis padres y cercanos’, saben que jamás he buscado la fama o el dinero. Y lo que ellos piensen de mi, me importa mucho”, concluyó.