“Es verdad”: Confirmaron que no habrá Gala de Viña 2023 y no es la única actividad que no se realizará

Hace un par de días fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien adelantó una conversación que tuvo con el concejal de la ciudad jardín, Sandro Puebla, el cual le reveló que la Gala del Festival de Viña 2023 no se realizaría.

A raíz de esta información, el medio Página 7 se contactó con el integrante de la comisión del Festival de Viña para confirmar la noticia que dio a conocer la periodista y no solo la ratificaron que el evento no va, sino que también entregó desconocidos de otras actividades que también correrán la misma suerte.

“Es verdad que el próximo año no habrá Gala del Festival de Viña. Pero eso no quiere decir que no se realizará ninguna actividad ese día”, comentó.

Aunque el concejal Puebla relató también que en la última sesión de la comisión, le consultó a los representantes de Canal 13 y TVN si estaban organizando algún evento en reemplazo de la Gala de Viña. Y le contestaron que están pensando en “un programa especial” para ese día.

“Me dijeron que quieren hacer un prime. Puede ser con los canales unidos o por separado”, comentó Sandro.

Además, Puebla aclaró que la cancelación de la Gala de Viña no es reciente, sino que se determinó hace más de dos años: “Esto quedó estipulado cuando se realizó una ‘reestructuración’ del contrato con los canales, dado que por la pandemia Canal 13 y TVN solo han alcanzado a realizar dos ediciones de las cuatro acordadas”, explicó.

“Fue de común acuerdo, en la próxima versión (2024) tampoco deberíamos tener gala”, aseguró y también informó que otra tradicional actividad del Festival tampoco se realizará en 2023: La denominada Gala Vecinal, también conocida como la ‘Gala del Pueblo’.

Otra actividad que se canceló fue el lanzamiento internacional del Festival de Viña, donde la alcaldesa y otros trabajadores municipales viajaban a promocionar el certamen. “Usualmente se realizaba en Miami”, contó Puebla.

