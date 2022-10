“Me parece una vergüenza”: Paty Maldonado repasó al “Flaco” por confesiones familiares

La exanimadora de Mega Patricia Maldonado realizó una dura crítica al humorista Paul Vásquez, quien contó detalles íntimos de su familia en el programa de Canal 13 “Juego Textual” y reveló que su hija quedó embarazada de su hermanastro, palabras que no le gustaron para nada, según peló en su canal de Youtube “Las Indomables”.

Si bien, no lo dijo con nombre y apellido, dejó clarito que sus dardos apuntaban al exDinamita Show.

“Yo no entiendo eso, que tu vayas a un programa y te pongas hablar tu familia, te pongas hablar pormenores de tu hija. Yo vi ahí, vi en vivo y en directo a un personaje que hablaba de la hija y del otro hijo, una cosa muy rara…Lo que yo escuché ese día lo encontré sumamente fuerte”, aseguró.

“¿Cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Para qué? No era necesario, si tú quieres volver al humor porque estás sin pega, busca cualquier alternativa, pero no mezcles a tu familia”, dijo en con su tono característico.

[ Pamela Díaz revela discusión con mujer en supermercado: “Me dijo ‘chula cu…, no tienes ni plata’” ]

“Hay cosas que yo no puedo justificar, me van a perdonar, pero las encuentro penca, rascas, poco responsables, porque a mi me parece una vergüenza que yo apareciera en la pantalla porque mi mamá está hablando de mi, y lo que está contando”, dijo la exanimadora.

“Los veíamos siempre unidos”

Fue el lunes cuando se emitió el quinto capítulo del programa prime de Canal 13, “Juego textual”, donde ocho panelistas buscan generar una conversación al límite con un invitado, que esta vez se trató del comediante Paul Vásquez, “El Flaco”.

Luego de una conversación intensa, Sergio Lagos le preguntó al comediante cómo fue que supo del nacimiento de su nieta el mismo día en que nació. Paul explicó que un día lo llamaron de maternidad de una clínica para decirle que debe ir a ver a su hija Harbby, de 20 años, sin explicarle por qué. Al llegar le contaron que su hija estaba en pleno trabajo de parto.

Lo más impactante de todo fue cuando Paul quiso saber quién era el padre de su nieta y, gracias a una pista que la joven les dio, él y su mujer sacaron por conclusión que se trataba ni más ni menos que de Tomás, hijo de Giovanna, y, por consiguiente, hermanastro de Harbby. “Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables”, explicó Paul.