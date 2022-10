“Un millón por dos puntos”: El reclamo de Arturo Longton contra clínica privada

El exchico reality, Arturo Longton, contó en un live de Instagram junto a Pamela Díaz el accidente que sufrió en el gimnasio mientras realizaba pesas con un amigo y se le cayó la barra en la cabeza que lo dejó con una herida cerca del ojo, por el cual tuvo que acudir a un centro asistencial.

“Nunca me había pasado esto en 25 años”, reveló mientras mostraba el golpe que recibió, consignó TiempoX.

Aunque el mayor dolor de cabeza no fue productor del golpe que sufrió debido a la mala maniobra que realizó junto a su amigo, mientras le quitaba peso a la barra. Sino que le dio ataque cuando la doctora le dijo cuánto le cobraría por colocarle dos puntos en la herida.

“Lo mala que es la salud de este país, y era una clínica privada hue…Llega una doctora y me dice: ‘Un millón de pesos por los dos puntos’. Lo podré pagar, pero esa hu... era una estafa. Esperé una hora más y no llegaba nadie, así que pesqué mis hue... y me fui. En mi casa me puse de esos parches que cierran las heridas”, señaló indignado con el alto valor de la saluda en nuestro país.

Tras cartón, Pamela Díaz le sugirió que de todas formas fuera a ver a otro doc para ver la gravedad de su herida y le recomendó que su hermano Andrés presente un proyecto de ley en el Congreso para mejorar la salud en el país.

“Chula culi...”

Pamela Díaz también aprovechó el live para revelar un incidente que sufrió con otra mujer en un supermercado, luego de que chocara sin intención el carro de otra clienta, quien no reaccionó nada de bien.

“Me dijo ‘Ten más cuidado, chao’. Yo contesté ‘No te dije hola’, mira la estupidez que le dije. Me voy al cajero, se me acerca y me dice algo al oído”, dijo Díaz.

Y ahí agregó: “es súper fuerte lo que diré… Me dijo ‘Chula cu…, no tienes ni plata’”.