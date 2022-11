“Lo agradezco de todo corazón”: Andrés Baile reveló noble gesto de Daniel Fuenzalida

El periodista Andrés Baile reveló el noble gesto que tuvo su colega Daniel Fuenzalida, a días de debutar en el programa de farándula “Sígueme y te sigo” que reemplazará a “Me Late” en el canal TVmás, según indicó en entrevista con Página7, comentando que le mandó un positivo mensaje.

“Me felicitó por mi regreso a la pantalla y eso lo agradezco de todo corazón. Él es una tremenda persona, no hay mala onda para nada”, reveló el periodista que regresa a las televisión, tras ocho años fuera de pantalla, dedicado a los eventos gastronómicos.

Además, contó que recibió un audio de parte del exHuevo, tirándole solo buena vibra, a pesar de haber sido despedido junto a su productora Tónica del canal.

“Me mandó un audio tirándome para arriba, que no me preocupara lo que dijera la gente y que me lo merecía. Eso me pareció un gesto de alguien que es una muy buena persona”, añadió.

“Era el momento de volver”

En entrevista con Publimetro, Baile también habló de su ansiado retorno y sobre qué se trata el nuevo programa, conducido por Francisco Kaminski.

Andrés afirmó que fue contactado hace semanas por el productor general del canal para conversar sobre este nuevo proyecto. Si bien, había tenido oportunidades para volver a la tele, estas no lograron concretarse, pero este caso fue distinto, “confié en las personas con las cuales ya había trabajado antes. Creo que era el momento de volver, darse una vuelta, disfrutar no más, ver qué pasa y disfrutar este regreso que va a ser bastante entretenido”, contó.

Acerca de “Sígueme... y te sigo” aseguró que no es una nueva versión de “Me Late”, sino que se trata de un espacio nuevo, “es un programa de entretención, obviamente con un poco de farándula, por eso estoy yo. Hay cambio de horario, iríamos de cuatro a seis de la tarde con una grabación completamente en vivo, con un canal que también se reestructura”, dijo.