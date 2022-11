“Si mi papá no cachó que era gay...”: Neme reveló fanatismo por Thalía con anécdota que elevó rating de “Mucho Gusto”

José Antonio Neme protagonizó esta mañana uno de los momentos más jocosos de “Mucho Gusto” al recordar su fanatismo por la cantante mexicana Thalía y sus desesperados intentos para que su padre le comprara una entrada para ir a ver su show en el Festival de Viña de 1994.

Fue durante el extenso bloque festivalero, que se tomó casi todo el matinal conducido por Neme y Karen Doggenweiler en esta jornada, con la participación del periodista Andrés Caniulef en el estudio, que el rostro de Mega levantó el rating online del franjeado gracias a su particular relato.

“Yo era fanático de las teleseries mexicanas, pero ya era una cosa lo más fleta que hay, pero me encanta, me encanta. Me da lo mismo lo que digan”, inició el periodista, quien sorprendió a Karen y Andrés con una osada maniobra de adolescente que le permitió rozar su sueño de estar muy cerca de su ídola y, de paso, darle las primeras luces a su papá de su orientación sexual.

“El año 94 tenía 14 años, 13 años. Y había visto ‘María Mercedes’ (teleserie protagonizada por Thalía). Estaba viendo ‘Marimar’ (otra novela con protagónico de la cantante azteca) y cuando yo sé que ella venía al Festival de Viña, le dije a mi papá: ‘¡Papá, me tienes que llevar al Festival de Viña!’, imagínate”, prosiguió Neme, quien tras ello realizó la confesión que desató las risas espontáneas de sus compañeros del panel.

“Si mi papá no cachó que era gay en ese momento, es porque era un perfecto imbécil. Imagínate un niño de 13 años que te pida que vayas a ver a Thalía al Festival de Viña. O sea, papito, algo está pasando”, sentenció.

El rating acompañó a José Antonio Neme

La inesperada confesión fue recompensada por la audiencia, que le entregó al matinal uno de sus peak de 7 y 8 puntos de la jornada, que finalmente ganaron gracias a un rating online para la franja de las 8 a las 13 horas, de cinco puntos (segundo fue “Contigo en la mañana”, de CHV, con 4 puntos; tercero, el matinal de Canal 13 “Tu día”, con 3,5 unidades; y cuartos, el “Buenos días a todos”, de TVN, con 2,7 puntos).

“Mi papá me compró una entrada, pero no era (...) Thalía estaba de jurado, y vino con su mamá, y estaba en la primera fila. Y entonces, mi papá me dijo: ‘No tenemos dinero para palco ni para nada, te vas a tener que ir a la galería’. Y yo le dije: ‘¡Papá, pero cómo galería!’. La ves desde galería, me dijo. Bueno, no importa”, relató Neme, quien cerró su desopilante relato con una osada jugada para poder estar al lado de su ídola.

“Terminó el show y cuando termina el show, la gente se empieza a retirar y la seguridad también se retira. Entonces, yo antes que ella se parara y empezara a dejar la zona del jurado, yo salto de galería a ministerial, de ministerial a platea, hasta llegar al palco. Y cuando llego al palco, ella (Thalía) se había parado, estaba saliendo. Entonces yo, un niño. ¡Imagínate! No alcanzo, pero tomé a su mamá, por el brazo a la señora, no me acuerdo como se llama. Y la señora se da vuelta y ve a este niñito, y yo la quedo mirando y le digo: ‘La felicito por su hija’. ¡Te juro que le dije eso! Eso fue lo más cerca que estuve de Thalía en mi vida”, cerró el periodista, quien finalmente fue consolado, medio en serio medio en broma por Doggenweiler.