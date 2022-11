“Ahora puro tirando”: El comentario de Jean Philippe Cretton que no le gustó a La Fiera

Una inocente broma, al parecer, no fue del gusto de la siempre deslenguada Pamela Díaz, quien trató de “desubicado” a su pinche Jean Philippe Cretton quien bromeó con la activida vida sexual que tendrían día y noche, asegurando que ahora pasan “puro tirando”, según consignó Meganoticias.

Fue durante una junta de los enamorados con sus amigos Felipe Vidal y Chiki Aguayo cuando el animador de Chilevisión se lanzó la frase íntima, dando a entender que es todo un semental y que la pareja goza de una sexualidad insaciable.

“Querida people, se mueren lo que me está pasando, es como un deja vu. No, no es un deja vu. ¿Cómo se dice cuando te vuelves a juntar con la gente que trabajaste?”, preguntaba Díaz en el video, respecto al reencuentro del trío dinámico que conducía el programa “La noche es nuestra” en CHV.

Fue ahí cuando la comediante le puso malicia a la conversación, recordando que cuando ellos animaban el programa no se daban ningún besito, en cambio ahora...

“Y pensar que ustedes hacían ese programa y no se daban ni un beso, nada. Y ahora, una pareja consolidada”, comentó la comediante que estuvo en el Festival de Viña del Mar.

A lo cual, Jean Philippe se cachiporreó asegurando que “y ahora puro tirando”, dijo medio en broma, medio en serio. Aunque a La Fiera no le causó ninguna gracias, quien se limitó a responder en tono serio y de pocos amigos “no seas desubicado”.

“Estamos bien”

Hace días atrás Pamela Díaz confirmó que con Jean Philippe está mejor que nunca, luego que surgieran rumores que ella se había puesto celosa por un supuesto affaire que habría tenido el músico con su compañera de “Yo soy” Millaray Viera.

“Han inventado tanta huea, que andaba con (Esteban) Paredes, que anduve con el Huevo. Que después andaba a los besos con el otro leso. Ahora que estoy celosa. Nada que ver. Achúntenle a una”, dijo enfática La Fiera. Con Jean Phi, como nunca estamos bien. Así que por favor, tiren sus malas vibras para otro lado”, mandó a decir a las malas lenguas.