“La sigues cagando...”: La reflexión de Pinilla tras encuentro con Gissella Gallardo

El día de piscina que Mauricio Pinilla tuvo junto a su exesposa Gissella Gallardo y sus hijos, al parecer no terminó de la mejor manera para al futbolista, puesto que tras la reunión familiar compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram, asegurando que la sigue “cagando”.

“!Amazing! (asombroso) Cuando crees que estás haciéndolo increíble y no te das cuentas que la sigues cagando”, escribió el exanimador de “Buen Finde” TVN, junto con un emoji risueño y un corazón.

Captura Mauricio Pinilla

Si bien, el mensaje no deja claro a qué se refiere exactamente, se puede especular que la filtración del encuentro, publicado por Gissella Gallardo en sus historias de Instagram, quizás le pasó la cuenta al exUniversidad de Chile, quien podría haber recibido algún reto de la española Gala Caldirola, de quien se especula que sería su pareja.

En las imágenes que subió Gissella se ven a ambos en trajes de baño, ella con bikini y él sin polera, sentados en la misma mesa. La historia la compartió junto a la canción de David Guetta “Titanium” que su traducción en español habla de una persona que a pesar de las humillaciones nunca se dejaron derrumbar y demostraron su fuerza ante las adversidades.

“Te siento gritar. Pero ni una palabra llega. Hablo por hablar, sin que decir. Me criticas, pero tus armas no funcionarán. Dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás. Dispárame, dispárame. Fuerte estoy, aquí me ves. Dispárame, dispárame. Nunca me verás caer...”, es parte de la letra que compartió Gallardo, quizás como parte de un mensaje subliminal.

Captura Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

Luego, en la siguiente imagen su mensaje fue directo al grano con la canción “Mentira, seguimos”.

“La soledad buen aliado”

Pinilla, por su parte, compartió una video donde se ve muy cómodo tomando sol en una posadera, con la frase “La soledad también es un buen aliado”.