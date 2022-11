Con bikini y sin polera: El reencuentro de Mauricio Pinilla con Gissella Gallardo

Dicen que donde fuego hubo cenizas quedan. Y al parecer una parrilla encendida sería la relación entre Mauricio Pinilla y su esposa Gissella Gallardo, quienes, tras la bullada separación, con desenfrenadas polémicas del exfutbolista, habrían hecho las paces y vuelto a compartir en familia.

Así quedó en evidencia en dos historias de Instagram que compartió la empresaria textil, donde se ve que están sentados en la misma mesa, con bikini y sin polera, disfrutando de un almuerzo en lo que fue un caluroso día de piscina.

La historia la compartió junto a la canción de David Guetta “Titanium” que su traducción en español habla de una persona que a pesar de las humillaciones nunca se dejaron derrumbar y demostraron su fuerza ante las adversidades.

“Te siento gritar. Pero ni una palabra llega. Hablo por hablar, sin que decir. Me criticas, pero tus armas no funcionarán. Dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás. Dispárame, dispárame. Fuerte estoy, aquí me ves. Dispárame, dispárame. Nunca me verás caer...”, es parte de la letra que compartió Gallardo, quizás como parte de un mensaje subliminal.

Luego, en la siguiente imagen su mensaje fue directo al grano con la canción “Mentira, seguimos”.

Captura Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

“El regalo del Mago”

Pero ellos no serían los únicos que estarían reconciliándose tras separarse en medio de infidelidades, puesto que Daniela Aránguiz también compartió un amoroso regalo que habría recibido de su reciente exmarido Jorge Valdivia.

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos”, dice parte de una tarjeta que Aránguiz subió este martes a sus historias de Instagram, y en las que se pudo ver un hermoso ramo de flores que recibió la mediática de parte de su atribulado marido.

“Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, termina el breve texto que acompañó al presente, y que Aránguiz, si bien no lo comentó en su historia de la red social, sí le dio un evidente y sorprendido like.

“Despertar así. Gracias (...) me encanta”, publicó Aránguiz, quien al dejar en evidencia el gesto de su marido, abrió la puerta a los rumores respecto de una posible reconciliación con Valdivia.