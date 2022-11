“Despertar así”: Daniela Aránguiz recibe inesperado regalo que enciende los rumores de una posible reconciliación con Jorge Valdivia

A pocos días que Daniela Aránguiz confirmara en un programa de espectáculos radial, conducido por Andrés Caniulef, que su matrimonio con Jorge Valdivia había terminado, y que “estaría esperando que se cumpla un año del cese de convivencia” para poder firmar la nulidad del enlace por la causal de “mutuo acuerdo”, la exMekano sorprendió a sus seguidores de redes sociales mostrándoles un particular presente enviado, presumiblemente, por su marido.

Y es que a las publicaciones que el propio Valdivia subió a sus historias de Instagram, el pasado 30 de octubre, en las que se preguntó “¿cómo se le dice adiós a una persona que querías tener el resto de tu vida?”, al parecer, este martes quiso ir un paso más allá para evidenciarle a Daniela que, más allá de la ruptura matrimonial, su deseo es seguir junto a ella y sus hijos.

El regalo de Valdivia a Daniela Aránguiz

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos”, dice parte de una tarjeta que Aránguiz subió este martes a sus historias de Instagram, y en las que se pudo ver un hermoso ramo de flores que recibió la mediática de parte de su atribulado marido.

El presente que recibió esta mañana Daniela Aránguiz. Fuente: Instagram @danyaranguizf.

“Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, termina el breve texto que acompañó al presente, y que Aránguiz, si bien no lo comentó en su historia de la red social, sí le dio un evidente y sorprendido like.

“Despertar así. Gracias (...) me encanta”, publicó Aránguiz, quien al dejar en evidencia el gesto de su marido, abrió la puerta a los rumores respecto de una posible reconciliación con Valdivia.

En las últimas semanas, Aránguiz y Valdivia se han prodigado variados gestos en sus redes sociales, en los cuales han dejado en evidencia que más allá de su crisis matrimonial, lo que más sienten ambos es amor por el otro, y que va más allá a sus recientes apariciones públicas con otras personas.

Ya en el cumpleaños del retirado futbolista, se conoció que el deportista festejó una íntima cena junto a sus hijos y Aránguiz; quien a su vez descartó una invitación de su amiga, Adriana Barrientos, para irse de carrete en la noche de Halloween.

Una serie de señales que, cuentan los medios de espectáculos, podrían allanar el camino para una eventual, pero ahora lejana, reconciliación.