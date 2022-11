“Me vienen a buscar”: La venganza de Daniela Aránguiz tras separación con Valdivia

Al parecer Daniel Aránguiz está completamente decidida a dar vuelta la página respecto a su relación con Jorge Valdivia, descartando, por el momento, cualquier tipo de romántica reconciliación. Esto, debido a las constantes indirectas que lanza en su Instagram, donde deja entrever que está feliz de la vida gozando de su soltería.

Si bien, siempre es en tono de broma y con videos satíricos, el mensaje es el mismo y clarito como el agua. Esta vez, chacoteó con un viral de dos galanes arriba de un auto, quienes supuestamente la irían a buscar a su casa, por lo cual le consultó a sus seguidoras si alguien quería unirse al grupo para hacer un “felices los cuatro”.

“Amigas me vienen a buscar, quién va conmigo, jajaja”, escribió en su historia de Instagram.

Captura Daniela Aránguiz

Lo llamativo, es que su campaña en pro de la soltería la continúa luego del romántico regalo que recibió, supuestamente de Jorge Valdivia, que consistió en una gran ramo de rosas rojas junto a un mensaje lleno de amor.

“Yo soy soltera”

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos. Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, se leía en la tarjeta.

Tras el obsequio, la exMekano agradeció el gesto señalando que “me encanta”. Sin embargo, horas después volvió con los videos bromistas, señalando que la consideración se la puede meter en el “cul...”.

“Si tú sientes mi falta, si tienes ganas de mandarme mensajes si me extrañas, tienes que hacer lo mismo que hacías con tu consideración, metértela en el cu…” .

Luego, en otra historia publicó que “Yo soy soltera, por si alguien piensa que se está comiendo lo mío”, dejando en claro que ya no es de su interés quien comparta con su ex.