“Siempre he puesto en práctica el anti-chisme”: Nataly Chilet anticipa su rol en debut de “Sígueme y te sigo”

Nataly Chilet será una de las cuatro protagonistas en el estreno de esta tarde, a las 16:00 horas, del programa de espectáculos que reemplazará al abruptamente fenecido “Me Late” en TV+.

Será “Sígueme y te sigo” la renovada apuesta de farándula que buscará mantener la sintonía del proyecto de Daniel Fuenzalida y sumarle unos puntos más de rating a la franja de la señal privada, con la presencia de Chilet, Andrés Baile, Titi García-Huidobro y la animación de Francisco Kaminski.

De ese nuevo proyecto conversó este martes la periodista en pagina7.cl, quien aseguró que seguirá fiel a su estilo y su presencia en el programa será desde la vereda del “anti-chisme”.

El rol de Nataly Chilet

“Desde la primera reunión, lo que nos han dicho es el eslogan del canal, que ‘es pura entretención’. Obviamente, tenemos que hacer periodismo, tener novedades, tener golpes, pero desde la cercanía, desde la amabilidad, lo positivo, esa es la vibra”, señala Chilet, quien anticipa que su rol en el espacio será el de coanimadora.

Hay una frase que me representa mucho, en cómo yo he llevado mi carrera, siempre he puesto en práctica el anti-chisme. — Nataly Chilet

“Me dijeron que como coanimadora iba a poder hacer aportes a través de las redes sociales, a través del mundo de la moda, a través del espectáculo internacional, que son las cosas a las que me he dedicado los últimos años”, prosiguió.

Respecto de si ese rol vendrá con una artillería de copuchas, en el estilo de las que entregaban los panelistas de “Me Late”, Nataly optó por poner paños fríos a las expectativas y mantener a pie firme su estilo.

“Hay una frase que me representa mucho, en cómo yo he llevado mi carrera, siempre he puesto en práctica el anti-chisme, a mí me gusta hablar bien de las personas a sus espaldas, y voy a mantener eso”, aseguró.

Me dijeron que como coanimadora iba a poder hacer aportes a través de las redes sociales, a través del mundo de la moda, a través del espectáculo internacional. — Nataly Chilet

“Quiero entregar en buen contenido, que la gente se entretenga, algo que sea positivo. Hoy día estamos en una situación en el mundo muy compleja con los temas de violencia y con todos los cambios. Entonces necesitamos pasarlo bien”, agregó.

“Voy a ser el anti-chisme, esa será mi línea, buenas entrevistas, buen reporteo”, finalizó.