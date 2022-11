¿Así o más claro?: Daniela Aránguiz se transparenta y asegura que ama a “Jorge Valdivia” como el papá de sus hijos

Semanas de rumores, de especulaciones de idas y vueltas, de nuevos romances. Así ha sido este último tiempo para Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Pero la influencer terminó al fin, aclarando de forma tajante la actual relación que tiene con su aún en el papel, marido.

La nueva panelista de “Zona de Estrellas”, aseguró que “yo amo a Jorge como el papá de mis hijos, como parte de mi familia. Jorge siempre va a tener las puertas abiertas de mi casa”.

“Yo soy dueña de todo lo que Jorge tuvo en su vida”, explicó la “cara de cuica”, especificando que “a nosotros nos fue bien juntos y todo lo que tuvimos y lo que tenemos fue en base al esfuerzo de nosotros dos como familia”.

¿Y las flores?

Lo que parecían ser banderas de paz y aires de reconciliación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, tras recibir un romántico regalo de flores con mensajes de amor, al parecer, solo quedó en una ilusión puesto que la exMekano subió dos video en su cuenta de Instagram donde dejó en claro que la persona que “la extraña” y “considera”, puede meterse la consideración “en el cul...”, dijo sin pelos en la lengua.

“Si tú sientes mi falta, si tienes ganas de mandarme mensajes si me extrañas, tienes que hacer lo mismo que hacías con tu consideración, metértela en el cu…”, comentó en la primera historia, en lo que sería en respuesta al supuesto regalo que le habría dado su exmarido, consistente en un gran ramo de rosas rojas y un enamorado mensaje.

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos. Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”,

se leía en la tarjeta.