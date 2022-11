“No me parece extraño”: Gala Caldirola responde a supuesto perreo con Mauricio Isla

La española Gala Caldirola salió a responder con Publimetro al supuesto encuentro nocturno que habría tenido con su expareja, el futbolista Mauricio Isla, con quien la habrían visto bailando de lo lindo en la fiesta Nikkita realizada en noche de Halloween, señalando que no le parece para nada extraño puesto que “nos llevamos súper”.

Fue una publicación en redes sociales que la habría delatado y luego la propia Adriana Barrientos aseguró que los vio muy juntitos.

“Fui a Nikkita... estaba fome, lo único interesante y para alimentar el chismecito, fue que vi a Gala con Mauricio Isla perreando!”, escribió una usuaria de Instagram identificada como @natyta.official, según dio cuenta el diario La Cuarta

Tras ello, la panelista de “Zona de Estrellas” y excompañera de Raquel Argandoña, la “Miss Gucci” aseguró que Gala estuvo con Isla en la fiesta, donde meses atrás ocurrió una descomunal balacera en Espacio Riesco.

“A Gala le puede interesar mucho que la reconozca Mauricio (Pinilla), pero el 31 estuvo bailando abrazada con el ‘Hueso’ Isla. Y bien coquetamente. Gala estaba bailando con el Huaso a cinco cuadras de donde estaba yo. La vieron todos mis amigos”, destapó La Leona.

Sin embargo Gala, fiel a su hermetismo, aseguró a Publimetro que no hubo tal encuentro, aunque no descarta que pueda ocurrir puesto que tienen una excelente relación.

“Trabajamos en tener una linda relación”

“Con mi ex hace mucho tiempo que no salimos a “perrear” juntos jaja. Pero, no me parecería una situación tan extraña si nos llevamos súper y nos respetamos mucho! Trabajamos cada día en tener una linda relación de mamá y papa”.

Además, complementó “¿tú crees que si hubiéramos estado realmente en una disco perreando, no nos hubiesen sacado fotos ?”.

De igual forma, se tomó la copucha con humor señalando que “ya me habían dejado tranquila mucho tiempo jajaja ya me parecía raro”.