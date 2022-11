“En cuatro te lo m...”: Las letras subidas de tono de Bad Bunny versión Stefan Kramer

El comediante Stefan Kramer se lució en el cierre de la Teletón, realizado en el Estadio Nacional, con una hilarante imitación del cantante Bud Bunny, sacando carcajadas con las canciones del Conejo Malo, pero en versión parodia, interpretando todas las versiones en doble sentido.

“Me acuerdo de toas las noche que te tranferí, me acuerdo de toas las noches que te lo met...”, “24 mil 500 raya cero tres y el cuatro te lo me... al revés”.

En una rutina de 15 minutos bromeó sin tapujos al “Cabezón” Don Francisco y al “Mama bicho come cazuelas”, Francisco Saavedra, rebautizado por Mario kreutzberger como “Chanchito Saavedra”.

Con un llamativo atuendo rojo, pelo ondulado y un micrófono similar al que usó el cantante en sus conciertos en Chile, Stefan Kramer subió a todo el mundo al columpio, utilizando el característico acento del puertoriqueño y su manera deslenguada de hablar.

“Muchas gracias a too este público bonito, con cojones cabrón joputa”.

Reflotando la polémica

El imitador subió cerca de las 1 de la mañana, iniciando su rutina con la polémica que protagonizó Don Francisco con reggaetonero, luego que el animador asegurara que no había podido comunicarse con él, sacándole en cara que fue el primero en llevarlo a la televisión y lo trató, incluso, de “malagradecido”.

“En veldá, Don Francisco no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón”, le dijo al animador, sacando carcajadas y luego cantó.

“Si yo no te escribo, tú no me escribes. Si yo quieres te busco, yo sé dónde vives...” coreó, haciendo cantar a todo el estadio.

Además, entre los hit que parodió Kramer se encuentran los grandes éxitos de Bad Bunny “Moscow Mule”, “Me porto bonito”, “Titi me preguntó”, “Caro” y “Si veo a tu mamá”. Asimismo, inventó otras canciones e incluso cantó “El bailongo” de Don Francisco.