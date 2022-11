“Me llenaron de regalos”: El gesto de pana de Pailita y Polimá con Chico Eléctrico ]

Como no hay primera sin segunda, los populares cantantes Pailita y Polimá Westcoast se repitieron el plato en la Teletón 2022 y subieron al escenario del Estadio Nacional, haciendo bailar a las miles de personas que asistieron al cierre de la cruzada solidaria, donde se lograron recaudar más de 37 mil millones de pesos.

Fue en la ocasión de interpretar el máximo hit “Ultra Solo” que los traperos subieron al querido tiktokero Joseph Rivas, conocido como Chico Eléctrico, quien fue parte de la primera historia que se presentó al inicio de las 27 horas de amor.

El primer regalo llegó tras la encendida presentación, cuando Pailita le hizo entrega del “Corazón” que le daban a los artistas que participaban en la noble causa.

“Este regalito se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph, que lo conocimos ahí en los pasillos de los camarines. Te quiero hermanito, tremenda persona como este niño y muchos niños luchando. Nunca bajen los brazos, sigan luchando. (...) Ustedes son héroes, nosotros somos fans de ustedes, ustedes son los guerreros”, comentó el cantante.

“Lo conocí en el pasillo al muchacho, ayer antes de salir al show. Estuve viendo su caso detrás de pantalla y me dio demasiada emoción, quería puro conocerlo”, dijo Pailita a ADN.cl.

Rivas, por su parte, señaló tras el show que “me recibieron, me llenaron de regalos y me dijeron que era un luchador. Yo les decía que no y me decían, hermano te lo mereces. Son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios y todo, no me puedo sentir más feliz”, comentó a LUN.

“Me dieron un reloj, un anillo, una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño”, agregó.

La primera historia de la Teletón

La primera historia que se presentó en la Teletón fue la de Joseph Rivas, quien se apoda como “Chico eléctrico”, un joven de 17 años quien a principios de este año sufrió de una inflamación cerebral que lo dejó con diversas secuelas. El joven comenzó a subir videos a sus redes sociales para mostrar más sobre su condición.

“Empecé a subir videos para mostrarme cómo era, qué onda yo y qué onda mi condición”, contó. Con respecto al origen de su apodo, el joven comentó que la gente en la calle decía que parecía que él estuviese caminando con electricidad, así que al momento de escoger su nombre de usuario decidió llamarse como “Chico eléctrico”, ya que quería un nombre que transmita energía.