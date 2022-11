Se arregló en los pasillos: Bolocco Cecilia enseñó a cómo solucionar una urgencia con el look durante la Teletón

Cecilia Bolocco apareció una vez más en la obertura de la Teletón de este año y tal como suele hacer deslumbró con el look que mostró esa noche.

Tal como consignó el portal Página 7, si bien la exMiss Universo no tuvo problemas con su atuendo, si pasó más de una rabia con su peinado. Y así lo hizo saber ella misma a través de sus historias de Instagram.

Cecilia tuvo que ingeniárselas para poder arreglar su cabello, por lo que buscó un lugar para enchufar el ondulador en los pasillos del Teatro Teletón: “Lo que pasa es que en mi camarín no tengo espejo y en el pasillo hay espejo, pero lejos del enchufe”, explicó, porque aseguró que “en el baño hay espejo, pero no hay enchufe, entonces me tengo que arreglar en el pasillo”.

La ahora nueva y flamante señora casada, siempre ha participado activamente de la cruzada solidaria, presentando a diferentes artistas y anunciando los contactos con las distintas zonas del país. Claramente también suma anécdotas a su vida frente a las cámaras.

Incluso, Bolocco, junto a otros animadores, fue protagonista de un chascarro cuando, al leer un cómputo, nadie tenía la tarjeta para leerlo.

