“En esas instancias...”: Felipe Avello dio luces respecto de su posible regreso al Festival de Viña

Felipe Avello realizó este fin de semana una de las presentaciones más destacadas de la última Teletón, y como tal, su nombre apareció en varios medios de espectáculos como una posible carta para el humor del próximo Festival de Viña.

De eso fue que el periodista y comediante comentó una vez que terminó su show, dando cuenta de sus aspiraciones respecto de pisar el escenario de la Quinta Vergara.

Según contó el portal Tiempo X, Avello reconoció que de volver a Viña, al evento del cual tuvo una exitosa experiencia en 2019, lo haría solo “de vacaciones”.

El futuro festivalero de Felipe Avello

El principal motivo que argumentó para descartar la posibilidad de llegar al Festival radicó en las sensaciones que le provocó presentarse en la Quinta Vergara.

“Es que no me gusta ponerme nervioso y en esas instancias te pones nervioso. No me gusta ponerme nervioso”, señaló Avello, quien reconoció que no han habido acercamientos de la organización viñamarina para sumarse a la parrilla humorística del Festival.

Del mismo modo, también cerró la puerta a un eventual regreso a las pantallas de la televisión abierta, debido al resurgimiento de nuevos programas faranduleros, ya que su actual agenda laboral lo mantiene ocupado y conforme.

“Estoy feliz en el humor”, finalizó.