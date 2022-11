“Me echó de la casa con guardias”: Pamela Díaz reveló el origen de su mala onda con Daniela Aránguiz

Sabido es que Pamela Díaz y Daniela Aránguiz no se llevan muy bien, ellas mismas lo han dicho en más de una oportunidad, dando a entender que no son precisamente amigas del alma. Aunque al parecer en un principio si se toleraban cuando en sus años mozos, las dos eran parte del programa Mekano.

Sin embargo, el misterio sobre qué fue lo que las alejó se terminó, porque hace unos días, fue la propia Fiera, quien reveló el fuerte encontrón que tuvieron y que habría llevado a que esa “cercanía” desapareciera.

El asunto habría ocurrico hace algunos años, cuando para un programa de televisión, Pamela Díaz junto a Patricia Maldonado, visitaron a Daniela Aránguiz en la casa que ella tenía en Brasil junto a su exmarido, Jorge Valdivia.

El origen de la mala onda

Según contó la propia Pamela Diaz en el podcast “Hoy es hoy”, Daniela Aránguiz se habría incomodado bastante con una pregunta que le hizo La Fiera mientras grababan una entrevista en su casa, tal como consignaron en el sitio Meganoticias.

“Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias. (Le pregunté) si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’”, recordó La Fiera, quien además agregó que como no le gustó la respuesta, volvió a interpelar a Daniela.

“Entonces, yo le dije ‘sorry, pero como que nada’, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo ‘vieja conche...’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter”, explicó Pamela Díaz a sus invitados, revelando que su alusión a la suegra de Aránguiz terminó con ella siendo echada de la casa.

“Bueno y ahí ella me dijo ‘y tu no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto’, y yo a mi exsuegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai, (...) Entonces empezamos a discutir y no grabamos más”, finalizó Pamela, dando a entender que esta sería la gran causa de su enemistad con Daniela Aránguiz.