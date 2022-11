“Que al menos demuestre decencia...”: Juan Pablo Montt le paró los carros a Jordi Castell

Jordi Castell fue el nuevo invitado en el estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde repasó su antigua relación con Juan Pablo Montt y generó el enojo de su expareja.

“Hice todo el esfuerzo para enamorarme, tiré el anillo y pedí matrimonio. Se había muerto mi abuelo, que era como mi papá, y me vi en la necesidad, error grande, de armar una familia. Mi falta más grave fue pensar que para formar esa familia necesitaba un hombre”, fueron algunas de las palabras del fotógrafo en el programa.

Sin embargo, estos dichos molestaron de sobre manera a su antiguo marido, quien se hartó de la situación y decidió poner un alto a las palabras de Jordi.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, JP Montt aseguró que: “Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor. Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”, se desahogó de entrada.

“Me hizo un daño enorme, tuve que enfrentar una situación que jamás imaginé, más aún de una persona que se casó conmigo, involucrando a mi familia y amigos, para luego solo faltarnos el respeto”, agregó a través de sus historias de la red social.

“La televisión no es mi mundo ni mi trabajo, pero no me puedo quedar callado viendo todo lo que he visto mientras se exhiben fotos e información mía. Todo esto afecta mi honra, vida privada y dignidad. Todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo”, remató.