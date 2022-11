Jordi Castell ahora responde a su exmarido: “Espero que quienes no me han superado, me superen”

Este lunes en “Juego textual” Jordi Castell habló largo y tendido de su bullada separación con el ingeniero Juan Pablo Montt. “Es de conocimiento público que tuve un matrimonio fallido. No soy muy de arrepentirme por decisiones que tomo, porque por muy malas experiencias que sean, se convierten en aprendizajes, por los que estoy agradecido a la vida por la oportunidad que tuve de experimentar, arriesgarme y creer en un proyecto de vida”, dijo el fotógrafo.

“Pasaban cosas que me hacían remar contra la corriente. Hubo señales desde el principio de que no teníamos que seguir juntos (...) No quiero hacerme la víctima, pero todos nos damos cuenta cuando nos estamos sintiendo amenazados, salimos de nuestra zona de confort, y las cosas que antes no nos parecían violentas, ahora sí nos parecen violentas”, señaló.

Posterior al programa, fue su mismo exesposo que respondió: “Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor. Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”.

Jordi Castell replica

En en programa “Sígueme y Te sigo”, el fotógrafo se defendió y precisó que en Canal 13 “relaté lo que viví, siempre he estado tranquilo, y si le molesta lo lamento”.

“Uno tiene que ser consecuente y recoger siempre desde la humildad y del respeto, la historia que uno ha vivido. He tenido relaciones largas con hombres importantes, con amor recíproco, no me quejo, no voy a hablar de un hombre porque se forjaron sentimientos que tengo hoy día”, explicó.

Además Castell dijo que “espero que todo el mundo sea feliz, que quienes no me han superado, que me superen (...) yo me separé mucho antes de separarme físicamente”.