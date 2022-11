“Una vez Manuel Neira se me tiró y ahí comenzaron los conflictos”: Daniela Aránguiz le respondió a Pamela Díaz

Daniela Aránguiz aprovechó sus minutos en la pantalla de Zona Latina para arremeter en contra de Pamela Díaz, esto tras revelar una antigua pelea que causó el término de su amistad.

Cabe recordar que la “Fiera” habló sobre el conflicto durante el último capítulo de su podcast “Hoy es hoy”: “Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias. (Le pregunté) si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’”, recordó La Fiera, quien además agregó que como no le gustó la respuesta, volvió a interpelar a Daniela.

“Entonces, yo le dije ‘sorry, pero como que nada’, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo ‘vieja conche...’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter”, recordó la modelo.

“Nunca fui amiga de ella”

Estos dichos no le gustaron nada a Daniela, quien decidió contar toda la historia detrás de la mala onda: “Yo sí esperé a Pamela con mucho cariño en mi casa, le abrí las puertas de mi casa como muchas veces. Cociné especialmente para ella y no me arrepiento. Sí tenía guardias... A ella le habría gustado irse con uno de mis guardias”.

“Yo nunca fui amiga de ella. Éramos un grupo de amigos con Jorge, él se juntaba con Manolo. Una vez Manuel Neira se me tiró y ahí comenzaron los conflictos con Pamela Díaz. Empezó como a coquetearme, obviamente yo nunca lo pesqué. Ahí iniciaron las distancias”, explicó.

Según las palabras rescatadas por TiempoX, Daniela aseguró que en ese entonces había solucionado los problemas con su exsuegra tras el desubicado comentario.

“Mi suegra estaba ahí, presente. (...) La Pamela va y le dice a mi suegra: ‘Y tú cómo aguantaste que esta te tratara así, así y así’. Entonces le respondí: ‘Este programa es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel’. Pamela me quedó mirando helada. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa”, aclaró Aránguiz.

Finalmente, ahora panelista de “Zona de Estrellas” afirmó que ya no tiene miedo a las posibles rencillas con la “Fiera”. “Ella dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender que si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie”, sentenció.