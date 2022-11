“Me han dicho cahuinero, mala leche… pero jamás ‘buen periodista’”: Hugo Valencia agradeció las palabras de Pamela Díaz

El periodista Hugo Valencia se tomó el tiempo para responder a los ácidos comentarios que lanzó Pamela Díaz en el último episodio de su podcast “Hoy es Hoy”, donde lo criticó con todo junto Chiqui Aguayo, Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida.

Durante la conversación, los amigos de la “Fiera” estaban comentando sobre cuáles personas tenían en su lista negra para trabajar, donde Chiqui Aguayo junto al exHuevo mencionaron al periodista de Zona Latina.

“Hugo me peló, me caía mal el Hugo”, respondió Aguayo mientras que Pamela Díaz aprovechó y lanzó su crítica: “Me carga… buen periodista pero me carga”, afirmó.

Tras estas declaraciones, Valencia no dudó en responder a las palabras de la “Fiera” mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el panelista de “Zona de Estrellas” expresó que: “En mi carrera me han dicho cahuinero, mala leche, pesado, fome, cizañero, wekereke… pero jamás ‘buen periodista’… gracias @pamefieradiaz por el humilde reconocimiento”.

“Oye, igual fueron 5 años en la Chile po perro. Está bueno el podcast @chiquiaguayo”, añadió en la publicación y compartió el link directo para escuchar el podcast.