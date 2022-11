“Me declaro un fan de Me Late”: Kaminski respondió a las acusaciones de tener algo que ver con el fin del exprograma de TV+

Francisco Kaminski se convirtió en el animador de Sígueme y te sigo, de TV+, espacio televisivo que reemplazó a Me Late luego que este finalizara de una forma muy polémica.

No faltaron los cibernautas y audiencia que culparon a Kaminski de ser el responsable del fin de Me Late, y desde que el animador apareció reemplazando la propuesta de Daniel Fuenzalida y su equipo, ha recibido un sin fin de críticas.

Luego de un par de semanas al aire, Francisco Kaminski estará en Podemos Hablar donde abordará los comentarios que ha provocado el programa de farándula que él conduce en TV+.

Según un adelanto de este capítulo, el animador comentará que estuvo cerca de 8 años esperando este regreso a las pantallas, el que “se hizo largo, pero contento porque es un bonito desafío… Con hartos dimes y diretes, porque he tenido una semana terrible, en realidad yo sabía a lo que iba” , aseguró, tal como consignó el sitio MiraLoqueHizo.

Y se refirió a las críticas que ha recibido el programa, principalmente por ser apuntados como los responsables del término de Me Late.

“La gente de repente confunde cosas o términos. Muchas veces hay gente que nos culpa a nosotros como de la salida del otro programa, siendo que no tenemos nada que ver. Yo siempre he dicho que me declaro un fans de Me late”, afirmó Francisco Kaminski.

De hecho, el conductor de televisión desmintió que lo hubiesen contactado desde TV+ antes de que anunciaran el fin del programa de farándula. “Igual con el ex Huevo somos compañeros de radio, entonces nos vemos, trabajamos en el mismo holding, independiente que sean diferentes radios… Yo le envié un mensaje, le conté lo que estaba sucediendo y él también me dio su buena onda y me dijo compadre te entiendo”.

