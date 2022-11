“Socios de la parrilla”: Tonka Tomicic reveló sus intenciones de someterse a cirugía estética

Tonka Tomicic fue la protagonista del último capítulo de “Socios de la parrilla”, en donde no solo habló sobre su relación con Parived, sino que también se refirió a sus intenciones de someterse a un procedimiento estético.

Cabe recordar que durante su trayectoria, la modelo siempre defendió el lema “100% natural”. Sin embargo, eso estaría a pudo de cambiar puesto que la animadora tiene planeado pasar por el pabellón.

La confesión se dio luego de que los animadores del espacio, Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, le consultaron sobre su aspecto físico.

“¿Tonka Tomicic es 100% natural?”, preguntaron.

“Ya no ya, porque me he puesto vitaminas y todas las cosas. Pero que me he hecho con corte, no ha habido tajo en mi cuerpo”, aseguró la exanimadora de “Bienvenidos”.

Aunque aún no ha entrado a un quirófano, confesó que tiene todas las intenciones de aumentar su busto.

“Pero me gustaría. Me gustaría ponerme pechugas”,