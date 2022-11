“Cambiaron filete por charqui”: Sin piedad criticaron al nuevo programa de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela

El conocido crítico de televisión, Larry Moe, de las Últimas Noticias, lanzó tajantes comentarios respecto a Tal Cual, el programa que se ha tomado la franja nocturna de TV+ y pasó a reemplazar a Me Late Prime.

Las palabras del comentarista no pasaron inadvertidas para nadie, menos para los cibernautas y sitios de internet como MiraLoqueHizo, que replicaron la feroz crítica que realizó al nuevo espacio conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. De hecho, a su columna que dedicó al programa Tal Cual la tituló: “Aquí cambiaron filete por charqui”.

“Lo he visto con atención (el programa Tal Cual) y la verdad es que no llega a ser malo. Da la penosa impresión de que estuvieran rellenando a la espera de los verdaderos contenidos que no llegan nunca”. comienza diciendo Larry Moe.

“El nuevo programa nocturno de TV+ es tan pobre como aporte que atiza la nostalgia por el cancelado Me Late Prime”, aseguró y añade que “se trata de dos largas horas en que José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña hablan de todo lo que ya sabemos (y hemos escuchado de mejor forma)”.

Aunque destacó que los panelistas que invitan cada día forman “una plantilla que no pinta nada mal”, sí reconoció también que “si el programa sigue con el volumen activado, el o la televidente reparará en que nada nuevo hay bajo el sol y menos en este Tal Cual”.

“Lo que sí hay que destacar es la lealtad y el espíritu de equipo de esta gente. Se celebran entre ellos las tallas, aunque ninguna de ellas esté cerca de aspirar a esa categoría”, agregó sin pelos en la lengua.

Como conclusión, Larry Moe sentenció: “Tal Cual podría haberse grabado entre 1985 y 1999 y nadie se daría cuenta. Así de atemporal y anodino. Nunca se echó más de menos a Me Late Prime”.

[ LEE TAMBIÉN: “No tenemos culpa”: Raquel Argandoña tras fin de “Me Late” y debut en “Tal Cual” ]