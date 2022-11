“No tenemos culpa”: Raquel Argandoña tras fin de “Me Late” y debut en “Tal Cual”

A una semana del debut en su nueva casa televisiva, Raquel Argandoña realizó una evaluación del programa que reemplazó a “Me Late Prime” en TVMás y que anima con José Miguel Viñuela, junto a los “conversadores” Jordi Castell, Francisca Merino, Patricia Maldonado, Marlen Olivarí e Iván Arenas, quienes participan una noche cada uno.

“El programa solo pretende entretener y lo he pasado súper bien. Agradezco a los ejecutivos que apostaron por nosotros. Estoy muy agradecida”, comentó de entrada a Publimetro, respecto a su contrato por un año que firmó con TVMás para animar “Tal Cual”.

[ Marlen Olivari: “Yo llevaba muchos meses yendo a Sor Teresita a pedir que me llamaran de Morandé” ]

Sobre la dinámica del espacio de conversación, cuyo rating fluctúa entre 0 y 1 punto, según la cuenta de Twitter @vemos_tele, reconoce que están ajustando las piezas para entrar en tierra derecha y agarrar ritmo.

“Estamos en rodaje, lo estamos puliendo. Hay que darle tiempo al tiempo y pulirlo en el camino”, señaló. Tal como cuando la noche del miércoles dejaron la pauta de lado, Viñuela rompió el libreto frente a cámara y se pusieron a hablar de sus propias experiencias, fluyendo de manera espontanea, así “tal cual”.

Sobre la abrupta salida de “Me Late”, Argandoña está consciente que cargan con un estigma del público y entiende que estén “sentidos”.

“Tenemos una carga. La gente nos culpa de algo que no tenemos ninguna culpa. No somos los culpables de cómo salió “Me Late”, pero entiendo que el público esté sentido”, señaló.

[ Raquel Argandoña sin pelos en la lengua reveló el monto de su jubilación ]

Además. respondió en su estilo a la relación con el exanimador de TVMás y la salida de la española Eva Gómez, quien estaba considerada para integrar el panel de conversadores, pero se arrepintió a último minuto. Supuestamente, por una mala onda con Raquel.

“Con Daniel ningún problema”

-¿Qué opinión tiene de Daniel Fuenzalida, son enemigos?

-“Con Daniel no tengo ningún problema. Cuando hicimos La Movida del Festival, con Diana Bolocco y Pancho Saavedra nos llevamos sumamente bien”.

[ “Yo no estaba dispuesto”: Daniel Fuenzalida confesó que el canal quería a Raquel Argandoña en “Me Late” ]

-¿Hubiese participado en Me Late si Daniel la hubiese llamado?

-”Él no me contactó, porque sabe que no hubiese sido ningún aporte para su programa”.

-Dicen que la renuncia de Eva Gómez se debió a un desencuentro con usted.

-”Los comentarios de pasillo me dan lo mismo. No tengo idea. Los panelistas no los veo yo. De mí se dicen tantas cosas, pero mientras hablen de mí quiere decir que estoy más que vigente”.

-¿Su salida de Zona de Estrellas fue por la puerta trasera?

-”Nada que ver. Tengo una excelente relación con ellos y estoy muy agradecida. Salí por la puerta ancha, porque este mundo es muy chico. Expuse por qué me quería retirar y se portaron un diez. Seguimos en contacto”, cerró tal cual La Quintrala a Publimetro.