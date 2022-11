“Si no le creían, prefería dar un paso al costado”: aseguran que Adriana Barrientos renunció a “Zona de estrellas”

Un revelador dato entregó este fin de semana el periodista Sergio Rojas, quien en su Live de Instagram “Que te lo digo” aseguró que la mediática modelo Adriana Barrientos puso su renuncia en la mesa del canal Zona Latina luego de ser apuntada como la responsable de filtrar una discusión entre panelistas del programa “Zona de estrellas”.

Según Rojas, todo surgió en el contexto de las diferencias entre Daniela Aránguiz y su compañera de panel, Cecilia Gutiérrez, luego de conocerse de su reencuentro con Jorge Valdivia y un posible “remember” del matrimonio.

Dicha información provocó la molestia de Aránguiz, quien en un chat interno del equipo del espacio farandulero hizo fuertes descargos por dar a conocer informaciones de ella.

Esa discusión fue conocida por Rojas, quien hace unas semanas, y en su plataforma social, contó a sus seguidores de Instagram de la crisis al interior del equipo de “Zona de estrellas”.

Adriana Barrientos puso su cargo a disposición. Dejó su cartera Gucci, sus lentes Dolce Gabbana y al lado puso la renuncia voluntaria al programa. — Sergio Rojas

La molestia de Adriana Barrientos

Luego del bombazo mediático, fue la propia Barrientos quien se contactó con el periodista para conocer el origen de su información. Una acción que, al parecer, habría desencadenado un nuevo foco de conflicto al interior del programa de Zona Latina, ya que muchos integrantes del programa y la producción apuntaron a la modelo como la responsable de la filtración.

“El domingo pasado, cuando yo conté que Daniela (Aránguiz) le había parado los carros a Cecilia (...) se contacta conmigo Adriana Barrientos mi amiga personal y me dice: ‘¡Amigoooo, quién le contó lo del Whatsapp!’ Y yo ahí me enteré de que había un WhatsApp del panel, donde Daniela Aránguiz habría encarado a Cecilia Gutiérrez”, contó Rojas, quien no sólo dio cuenta del foco de conflicto, sino que aseguró que tras ello, Adriana se enojó y presentó su renuncia al programa.

“Comienzan a preguntar a los panelistas, Hugo (Valencia) a Adriana, Manu (González), quién le entregó esta información a mi (...) Adriana se sintió muy enfadada porque consideraba que era una caza de brujas, porque estaban tratando de pillar quien me entregó los pantallazos a mí”, prosiguió el exMe Late.

“Adriana Barrientos puso su cargo a disposición. Dejó su cartera Gucci, sus lentes Dolce Gabbana y al lado puso la renuncia voluntaria al programa señalando que si no le creían y que si desconfiaban de ella, prefería dar un paso al costado”, reveló Rojas, quien además puntualizó que la molestia de Barrientos también sumó la decisión del programa de no incluirla en el spot oficial del programa farandulero.