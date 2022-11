“Vergüenza ajena”: Senador Chahuán llegó con guitarra a La Moneda tras frase de Boric

Como un completo absurdo consideraron los usuarios de Twitter la actitud del senador Francisco Chahuán, de RN, quien llegó con una guitarra colgada al hombro a La Moneda con el fin de entregársela al Presidente Gabriel Boric. Esto, luego que el domingo reconociera en entrevista con Canal 13 que estar al mando del país no es una tarea fácil y emitió la popular frase “otra cosa es con guitarra”, para graficar la complejidad de llevar adelante a un país.

“Le trajimos una guitarra al Presidente porque dijo ‘otra cosa es con guitarra...queremos saber en qué tono va a tocar el Presidente”, señaló el parlamentario tras ser consultado por la prensa ubicada en la Casa de Gobierno.

Tras la performance, que no causó gracia en los cibernautas, Chahuán explicó que también le llevaba una “partitura”, pero que consistía en “100 medidas contra la delincuencia”.

“Para convertirnos en garantes, hablar en serio. Acá está la partitura: las 100 medidas contra la delincuencia, explicó el legislador, mostrando el documento elaborado por su partido.

Sin embargo, para los tuiteros la acción de Chahuán desafinó más que aportó a la causa.

“¿De verdad así de ordinaria es la política que quieres hacer? Cuando pienso que no se puede caer más bajo, ustedes vienen y me sorprenden“, “Suba un poquito el nivel, aunque le cueste”, “Qué latero, chiste repetido, sale podrido”, “Menos mal el presidente no dijo ‘hay que tener dedos para el piano’, porque hubiese llegado con uno allá también” y fueron algunos de los comentarios.

“...con guitarra”

Durante su participación en el programa “Mesa Central” de Canal 13, el Presidente Gabriel Boric abordó distintas aristas que han marcado los ocho meses que lleva su gobierno. En ese sentido, el Mandatario habló de los momentos más duros que ha vivido su gobierno.

“Está lleno de dificultades cotidianas, pero sin lugar a duda el resultado del 4 de septiembre fue un momento muy complejo políticamente, también la visita del ministra del Interior a La Araucanía el martes 13 de marzo, fue un momento difícil porque dio cuenta de que no hay espacio para voluntarismos”, expresó.

Sobre aquella visita de Izkia Siches a La Araucanía, Boric remarcó que “fue una responsabilidad de todo el Gobierno, nos dimos cuenta de que es otra cosa con guitarra. Es buenos decirlo así y hacerse cargo de esa responsabilidad”.