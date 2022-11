Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos acusan a Perla Ilich de haberles hecho magia negra

El tema en los programas de espectáculos ha sido la magia negra. Primero José Miguel Viñuela reveló que al parecer una expareja fue quien le hizo un “trabajito” y comentando esto, en “Zona de Estrellas”, las amigas Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz, contaron que pasaron por lo mismo.

Mira lo que Hizo recogió las declaraciones de las panelistas y todo habría pasado en “El Discípulo del Chef”.

“A las brujas no nos hacen magia negra”, dijo Aránguiz, ante lo cual “La Leona” agregó: “Yo no puedo decir eso, no digas eso, mira lo que pasó después de lo de Perla”.

“Lo que pasa es que hubo un tema cuando estábamos en la cocina de El Discípulo del Chef y en pasillos ella quedó súper enojada con la Dani y yo tomé partido por la Dani”, dijo Barrientos.

Acto seguido “ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo”.

“Habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible”, y precisó Barrientos que “tiempo después ocurre esto de la Dani (su separación), separarte de una coincidió con que Perla hizo esta maniobra”.