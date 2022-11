“Me gustaría algún día...”: La confesión de JC que sorprendió a María José Quintanilla

El animador Julio César Rodríguez sorprendió de buena manera a la cantante María José Quintanilla, quien estuvo invitada en “Pero con respeto” de Chilevisión, ocasión donde le reveló su sincero interés por conducir un programa en conjunto y le confesó que cada vez que el canal ha buscado un nuevo rostro, él la propone como primera opción.

Todo partió cuando Quintanilla tuvo que responder la pregunta “sin respeto”, como parte de la dinámica del late.

“Eres tremendamente exitosa como cantante, millones de reproducciones lo avalan, miles de discos vendidos, cientos de shows en vivo... ¿Qué crees que te ha faltado para tener este mismo éxito como animadora de televisión?”, le preguntó Julio César a quemarropa, generando la reacción del público.

María José respondió que “la animación para mí llegó como un regalo. Mi vocación siempre ha estado en el canto, es algo que persigo con un hambre voraz. Siempre lo tomé para desarrollarme, ver otra cara de las personas, conocer más a la gente. Siento que con la poca experiencia que tengo, me he podido desarrollar de manera maravillosa”, agregó.

“En más de una ocasión...”

Tras ello, el animador del matinal “Contigo en la mañana” y compañero de Monserrat Álvarez le sinceró su interés de poder trabajar juntos en un futuro.

“Te digo algo, a mí me encantaría hacer un programa contigo de entretención, entrevistas, si fuéramos colega”, lanzó, sacando aplausos en el público.

“¿Cuántos capítulos lleva este programa?”, le preguntó a la producción, como para dejar en claro que es primera vez que decía algo así.

“De estos cientos y tantos miles que llevamos, nunca le he dicho a nadie esto, que quede grabado. Me gustaría algún día, en un programa en la noche, de conversación, de juegos, que animáramos juntos”, recalcó el periodista.

Finalmente, le confidenció que él ha sido el propulsor cuando la han llamado de CHV.

“Para que tu sepas que es verdad, siempre que a mí me preguntan quién podría estar en un lugar, te tengo en las primeras y siempre digo María José. Y tú lo sabes, porque no podemos ser copuchentos, pero en más de una ocasión de este canal te han buscado y siempre yo he estado de una forma, atrás de esos llamados, porque creo que tienes una capacidad increíble de comunicar y no se aprende en la U”, le reveló.