“No hay ninguna mala intención”: Mauricio Flores aclaró los motivos para no presentarse en la Teletón

Mauricio Flores entregó este martes, en una entrevista dada al programa “Buenas noches a todos”, de TVN, su versión respecto a la ausencia del show de Melón y Melame en la última Teletón.

El humorista reafirmó a Eduardo Fuentes los dichos que en las horas previas a la realización de la campaña solidaria había dado su compañero, Gigi Martin, quien expuso que se había bajado del evento debido a que tenía un compromiso laboral a la misma hora en que debían presentarse en la Teletón.

“La verdad es la que ha dicho Gigi”, aclaró Flores en el late del canal público, quien explicó posteriormente que si bien él es quien maneja a la dupla, ambos tienen un acuerdo respecto a que cada uno puede negociar aparte sus shows en solitario. Cosa que finalmente sucedió con Martin.

La explicación de Mauricio Flores

“El asunto fue que quien maneja el dúo soy yo, entonces tuve una entrevista con el productor general de la Teletón y le dije que estábamos en el marco de la celebración de los 25 años desde que nosotros iniciamos nuestros personajes (de Melón y Melame). Me hizo la invitación y yo le dije que si”, contó el humorista.

Llegaron a pensar que nos habíamos peleado. No. Para cooperar con la Teletón uno puede cooperar como cualquier otro chileno. — Mauricio Flores

Tras ello, prosiguió Flores, fue a contarle a su compañero de la invitación y en ese contexto fue que Gigi le contó de sus intenciones de negociar con empresas posibles shows en solitario.

“Cuando se la comento a Gigi, fue muy sincero y me dice: ‘La verdad es que estaría bueno, pero si yo llego a tener trabajo no voy a poder’. Hoy en día, cuando nosotros nos hemos vuelto a reunir con Gigi no es igual que al inicio, que dependíamos el uno del otro”, dijo Flores, quien aclaró que de ninguna forma hubo “mala intención” en la decisión de bajarse de la Teletón.

“Ahí hubo quizás una descoordinación porque en el momento que a él le avisan, fue demasiado tarde cuando yo tuve que decirle a la producción (de la Teletón). No hay ninguna mala intención”, indicó.

Hoy en día, cuando nosotros nos hemos vuelto a reunir con Gigi no es igual que al inicio, que dependíamos el uno del otro. — Mauricio Flores

“Llegaron a pensar que nos habíamos peleado. No. Para cooperar con la Teletón uno puede cooperar como cualquier otro chileno, que es haciendo la fila, yendo al banco o por una transferencia, que eso es lo que nosotros hacemos siempre”, prosiguió el humorista, quien descartó cualquier conflicto con su colega, con quien aseguró que siempre han cooperado, a todo evento, con la Teletón en sus roles de Melón y Melame.

“Muchas veces nos quedamos hasta vestidos y no salimos en el programa, ha pasado. No tan solo nosotros, a muchos artistas. ¿Por qué ahora causó este revuelo?”, finalizó.