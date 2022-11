Remezón en CHV: Querido e icónico rostro da un paso al costado y no renueva contrato

Un remezón digno de fin de año fue el que acaba de sufrir Chilevisión, luego que uno de sus rostros estrellas y más queridos diera un paso al costado y decidiera no renovar contrato para el año 2023. Se trata nada menos que de Millaray Viera, quien a través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia y se despidió de sus compañeros.

“Quería contarles que tomé la difícil decisión de dejar el canal que ha sido mi hogar durante los últimos cuatro años, en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales. Siento una profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia durante estos últimos cuatro años”, dijo en un largo texto, quien fuese animadora de “Sabingo” y “Yo Soy”, equipos con quienes vivió “momentos inolvidables”.

Información sin confirmar aún, señalan que su compañero Juan Pablo Queraltó podría ser el reemplazante de Millaray en la animación del programa de talentos, donde Jean Philippe Cretton se integró al jurado junto a Francisca García Huidobro y Antonio Vodanovic.

“Los voy a echar mucho de menos, a todos: a mis amigos de producción, cámaras, audio, maquillaje, vestuario, limpieza, los conductores de las van y tantos otros. A todos ustedes, compañeros, me los llevo en un lugar muy especial de mi corazón”, publicó.

“Agradecida del cariño y las oportunidades”

Además, agradeció al canal por la confianza y abrirle oportunidades.

“Gracias Chilevisión por confiar en mí y por abrirme oportunidades que me permitieron desempeñar dos roles distintos, pero ambos desafiantes y fascinantes, como animadora del Prime del canal en Yo Soy”.

“Y sobre todo gracias a ustedes, por seguirme siempre con cariño, por darme su confianza incluso cuando, al comienzo, yo no tenía esa confianza en cómo hacer este trabajo, y por acompañarme en cada paso de estos años de crecimiento y aprendizaje, que me han llevado a este lugar tan lindo en mi carrera en el que hoy me encuentro. Me siento privilegiada por ese cariño que ustedes me entregan, y espero seguir contando con él en lo que viene de aquí en adelante”, cerró.