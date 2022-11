“La primera semana fue la peor”: Loreto Aravena sufrió mordedura de araña de rincón que la tuvo con un “dolor horrible”

Ya han pasado varios días desde que la actriz Loreto Aravena fuera mordida por una araña de rincón, y salvo las publicaciones realizadas en sus historias de Instagram, poco se conocía del estado de salud y las consecuencias del inesperado accidente.

Un incidente que abordó este jueves en entrevista con lun.com, donde la actriz que la semana pasada tuvo una comentada participación en “La divina comida” dio cuenta de la compleja situación.

La recuperación de Loreto Aravena

“Al principio sólo me puse hielo pensando que podía ser una abeja, pero luego se me hincharon ambos pies y debí ir al centro asistencial más cercano”, contó Aravena, quien sufrió la mordida del arácnido durante unos días de descanso fuera de la capital.

“Yo no estaba en Santiago y allí me inyectaron corticoides y antihistamínicos, para después derivarme al hospital por posible mordedura de araña de rincón. Me vine a Santiago y me atendieron. Me hicieron exámenes de sangre y orina”, prosiguió.

“Me mordió mientras yo estaba durmiendo, por la tarde, en esa reposera. Al girarme, la aplasté (...) no la vi, estaba oscuro”, relató la actriz, quien por estos días se encuentra en mejor condición, pero con un notorio hematoma en su pierna.

“El dolor es horrible. Es como que quema por dentro. La primera semana fue la peor, no dormí nada. Luego se siente como una costra de una gran caída”, finalizó.