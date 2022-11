“Lo pelaban mucho”: Pancha Merino reveló que Cristián de la Fuente sufrió bullying en sus inicios televisivos

La actual panelista de TV+, Francisca Merino recordó en el programa Tal Cual su paso por las teleseries noventeras de Canal 13, lugar donde conoció a Cristián de la Fuente,y donde además aseguró, los otros actores no trataban muy bien.

De hecho, afirmó que el actor chileno sufrió bullying de sus colegas cuando llegó a la pantalla debido a que era modelo y no estudió teatro.

Mientras conversaba con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, la actriz recordó su experiencia en las producciones dramáticas de entonces, cuando ella era la protagonista.

Sin embargo, tal como consigna el sitio de La Cuarta, Merino hizo una inesperada revelación de sus colegas de entonces: “Te prejuician cuando no eres actor. Yo me acuerdo la época en que Canal 13 metió a puros modelos, odiaban a las minas, a mí me daba pena, les hacían la vida imposible” , rememoró Pancha Merino.

“Lo odiaban”

“A Cristián de la Fuente me acuerdo que lo pelaban mucho, lo odiaban porque aparte de que no era actor, llegaba en los medios autos, entonces esa como situación de derecha a los actores les carga”, juró la actriz.

“Cuando triunfó yo estaba haciendo una teleserie y Cristián estaba pololeando con la Fran García-Huidobro y nos fue a ver. Estábamos un día todos los actores echados en la playa, y llega Cristián y sabes que los we… no soportaron, se empezaron a apartar y me quedé yo con la Fran. Fue tan notoria la envidia y la mala onda”, agregó, dando a entender que las cosas no fueron nada fáciles para Cristián de la Fuente en sus inicios televisivos.