“Lo llamé llorando”: Daniela Aránguiz reveló cómo hizo las paces con Jorge Valdivia

Tras la mediática separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, la actual panelista de “Zona de Estrellas” confesó que decidió hacer las paces con el futbolista, pero por una noble razón: por el bien de sus hijos, quienes eran los más afectados con la ruptura. Por este motivo, tomó la iniciativa para llevar la fiesta en paz y decidió llamarlo para limar asperezas, comentó al diario LUN.

“Ahora estamos bien, pero estuvimos sin hablarnos, alejados bastante tiempo. Y notamos que eso dañaba a la gente que queremos. Los dos cedimos, yo tuve el primer acercamiento”, comentó.

Según relató, tras poner término a la relación de 17 años, no se dirigían la palabra y toda la comunicación la hacían a través de terceros. Hasta que hubo un momento que ella no aguantó más y decidió dejar el orgullo de lado, en pro de los niños.

“Un día lo llamé llorando y le dije ¿hasta cuándo seguimos así?, porque ya era mucho. Nos mandábamos recados todo el día a través de otra gente para cosas simples como quién iba a buscar los niños al colegio. Entonces hablamos, nos sinceramos, tuvimos una conversación bonita donde reconocimos que siempre iba a haber amor entre nosotros”.

“A Jorge ya lo perdoné”

Además, agregó que “yo lo amo y siempre lo voy a querer”. Sin embargo, explicó que está acostumbrada a no verlo siempre, puesto que en su época de futbolista pasaba mucho tiempo fuera de casa.

Respecto al término del matrimonio, aseguró que ya hizo el duelo y que no mantiene rencor. “Lo mejor es llevarse bien...seguimos compartiendo como familia”, señaló.

“Yo ya hice el duelo, ya me quebré. Me di una cantidad de días para llorar cuando me diera pena, con escándalo, que no me quedaran lágrimas. Pero una tiene que volver a levantarse porque la vida continúa...Yo a Jorge ya lo perdoné”, sentenció.