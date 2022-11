“Propuestas hay”: Millaray Viera responde a salida de CHV y desmiente a Daniela Aránguiz

Tras la noticia que entregó Millaray Viera en su cuenta de Instagram, informando que renunciaba a Chilevisión, canal donde estuvo cuatro años, ahora la animadora salió a desmentir los rumores sobre su salida, asegurando que fue en buenos términos y no llorando como aseguró la nueva quintrala de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz.

“Se han dicho tantas cosas y eso no es real. La salida fue en los mejores términos posibles y eso lo podrán confirmar los ejecutivos del canal”, comentó el rostro de “Sabingo” al medio La Hora.

La conductora de “Yo Soy” decidió dar un paso al costado en busca de nuevos desafíos profesionales, luego que la negociación por renovación de contrato no llegara a buen término. Ante esto, el periodista Andrés Baile aseguró que ganaba ocho millones de pesos y pidió un aumento de cuatro. Además, indicó que TVN estaría dispuesto a pagarle 12 millones de pesos por conducir el matinal “Buenos días a todos”.

“No me voy por esas cosas que están diciendo. Propuestas hay, pero no hay nada cerrado. Por ahora quiero aprovechar estos días de recuperarme yo. Cuando mi corozoncito esté bien voy a tomar la mejor decisión”, concluyó.

“Fue la decisión que dictó mi corazón”

Además, agradeció al canal y a los ejecutivos por las oportunidades profesionales que le dieron durante su estadía en Machasa, indicando, también, que la decisión no fue de un día para otro, sino que “tuvimos muchas conversaciones,

“Entendieron mis razones y me dieron la posibilidad, incluso, de decidir si seguir o no en el ciclo de Yo Soy. (Chilevisión) Ha sido mi casa. Me dieron oportunidades que en mi vida pude llegar a tener”, recalcó.

Finalmente, señaló que tiene “sentimientos encontrados” y “hay una mescolanza de emociones, pero estoy tranquila de que fue la decisión que dictó mi corazón”, finalizó.