“Me parece una falta de respeto”: El reclamo de exMe Late que no fue invitado a PH

Este viernes los integrantes de “Me Late” saldrán por las pantallas de Chilevisión, tras ser invitados a participar en el programa “Podemos Hablar”, donde contarán en primera persona el abrupto final que tuvo el querido espacio de farándula en TVMás. Sin embargo, de los seis integrantes solo cinco fueron convocados para el espacio animado por Jean Philippe Cretton, quedando el “experto en reality”, Francisco Halzinki, fuera de la fiesta.

“No lo entiendo”, dice de entrada, con un claro tono de decepción. “No se me consideró y encuentro que es una humillación. Me parece una falta de respeto tremenda”, se desahogó el panelista, experto en redes sociales, quien hace un año formaba parte del equipo liderado por Daniel Fuenzalida.

[ “Contróleme todo”: Doggenweiler y Neme pelusearon a mayor de Carabineros por tamaño XL ]

“Me sorprendió bastante, porque este programa fue pensado especialmente para Me Late, por el impacto que generó su término por lo cual siento que haberme excluido es un desaire por parte de la producción de PH, quienes me comentaron que debido a temas logísticos y escenográficos les imposibilitaba poner una sexta silla”.

Además, explicó Halzinki, para él no son coherentes las explicaciones, puesto que en otras oportunidades sí habrían tenido a más de cinco invitados.

“Es lamentable, porque en otras ocasiones han habido seis y cuatro invitados y el panel de Me Late estaba conformado por cinco panelistas y un conductor. Merecíamos todos estar ahí”, sentenció.

Desde Chilevisión, fuentes internas contaron a Publimetro que las razones fueron netamente por tema logístico y de tiempo, señalando que “con seis invitados no iban a tener tiempo para poder hablar cada uno. Además, elegimos a Laura (Prieto) para que no fueran solo hombres”.

[ ¡Indomable!: Paty Maldonado lanza dura advertencia a seguidores si no le depositan ]

“Me conseguí un cartón para dormir”

Dentro de las historias que quería dar a conocer el excandidato a Rey de Viña el 2020, quien también tuvo un paso por Intrusos, fue justamente sobre sus inicios en la televisión, cuando tuvo que dormir en el suelo de un terminal de buses para ir a una entrevista de trabajo, justamente, en Chilevisión.

Debido a que es oriundo de Concepción, viajaba a Santiago a golpear puertas en los distintos canales. Sin embargo, cuando tenía suerte, le daban una entrevista, pero para el día siguiente.

“Yo no contaba con los recursos para costear esos viajes, pero eran tantas mis ganas que vendía mi ropa en ferias libres. Pasaba que cuando golpeaba las puertas no me recibían el mismo día y te decían ven mañana y conversamos, y por temas de costo regresar a Concepción y volver a Santiago era imposible. Recuerdo que una vez en otoño del 2009 pasó eso y no tenía dónde quedarme, así que le pedí a un guardia del terminal de buses si me podía quedar dentro y me dijo que sí, me conseguí un cartón para dormir ahí hasta la mañana siguiente, y así fue. Ahí pude ducharme en el terminal e ir a la reunión donde me habían llamado en un canal que justamente era CHV”, recordó con nostalgia para Publimetro.