“Vayan a preguntar por qué los despidieron”: Raquel Argandoña habló sin anestesia del fin de Me Late

Me Late Prime, era un programa de TV+ que desapareció de un día para otro y fue reemplazado por Tal Cual, espacio de conversación donde José MIguel Viñuela conduce junto a Raquel Argandoña.

Desde su génesis, el programa donde ahora se puede ver a La Quintrala de la tele ha sido foco de varias críticas. Tal como indica el portal MiraLoQueHizo, una de las principales es la que habla sobre los panelistas y figuras que han aparecido y que dicen “están pasadas de moda”, refiriéndose a Pancha Merino, Jordi Castell, Patricia Maldonado, Marlen Olivari e Iván Arenas.

También han sido acusados -en especial ella- de tener algo que ver con el fin de Me Late en sus dos presentaciones, de día y noche. Ante este escenario, la misma Raquel no dudó en defender su programa cuando el diario LUN le consultó al respecto.

“Yo entiendo que la gente pueda estar molesta porque le sacaron el programa que le gustaba, pero si no les gusta el nuestro, hay tantas alternativas de canales que pueden cambiarse”, aseguró La Raca, agregando que “hay muchos que se quedan con nosotros”, aunque sacan un punto de rating en la noche.

“No me interesa lo que hablen los ex Me Late. No voy a enganchar, hago mi vida, me pagan lo que quiero y estoy feliz. Lo que pase con los que echaron no es mi problema”, contestó también sin pelos en la lengua.

“Sería absurdo pensar que por mi culpa los echaron. Que les vayan a preguntar a los ejecutivos por qué los despidieron, no es mi problema ni tampoco me preocupa” , expresó la animadora, precisando que con Daniel Fuenzalida “nos llevamos súper bien”.